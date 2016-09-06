台灣教會公報社發行祝福卡 儲值後送給有需要的人

台灣教會公報社發行祝福卡「不要為明天憂慮」，獲吳思瑤（中）、呂維胤（右二）、陳世憲（右一）等人認購。(圖/曹婷婷攝)

如果有一張可以儲存贈與別人祝福的卡片，您會怎麼使用？台灣教會公報社發行祝福卡「不要為明天憂慮」，首發1000張，出發點希望讓學子不為明天憂慮、缺乏的人得到滿足、貧困的人受到祝福、心靈憂傷的人得到安慰，獲得台北市立委吳思瑤、台南市議員呂維胤、書法家陳世憲等人認購支持。

市議員呂維胤感念讀研究所時，曾受當時擔任立委的台南市長賴清德每月贊助6000元生活費，如今已有能力的他，延續愛的接力，認購10張祝福卡，將在儲值後發送給有需要的人。

台灣教會公報社長方嵐亭表示，耕心20週年紀念祝福卡為iPASS一卡通，全台便利商店、賣場皆可使用，卡片寫有「不要為明天憂慮」，認購者除了自用，也可在儲值後，轉贈給身邊需要幫助的人，透過一張卡片，為年輕學子、生活困頓者儲值祝福，避免直接金錢援助的尷尬，初期發行限量1000張，每張成本300元。

台南市議員呂維胤求學時因家庭經濟不佳，父母年事已高且罹癌，他每學期都煩惱「下學期還能繼續讀書嗎？」當時打工時薪72元，他為了賺取1小時200元工資，每天清晨4時出門挖竹筍，直到讀研究所時，擔任當時還是立委的賴清德助理，賴清德得知他的困境，每月資助6000元生活費，唯一條件就是必須「認真讀書」，前後長達3年多。

呂維胤說，如今自己有能力，希望能將這份愛傳遞下去，形成善的循環、愛的接力，當場認購10張祝福卡，將在儲值後發送給有需要的人，讓他們也能「不要為明天憂慮」。同為台南子弟的立法委員吳思瑤和書法家陳世憲，也捐出2萬元及認購10張。

(中時)