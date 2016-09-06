台灣教會公報社發行祝福卡 儲值後送給有需要的人
如果有一張可以儲存贈與別人祝福的卡片，您會怎麼使用？台灣教會公報社發行祝福卡「不要為明天憂慮」，首發1000張，出發點希望讓學子不為明天憂慮、缺乏的人得到滿足、貧困的人受到祝福、心靈憂傷的人得到安慰，獲得台北市立委吳思瑤、台南市議員呂維胤、書法家陳世憲等人認購支持。
市議員呂維胤感念讀研究所時，曾受當時擔任立委的台南市長賴清德每月贊助6000元生活費，如今已有能力的他，延續愛的接力，認購10張祝福卡，將在儲值後發送給有需要的人。
台灣教會公報社長方嵐亭表示，耕心20週年紀念祝福卡為iPASS一卡通，全台便利商店、賣場皆可使用，卡片寫有「不要為明天憂慮」，認購者除了自用，也可在儲值後，轉贈給身邊需要幫助的人，透過一張卡片，為年輕學子、生活困頓者儲值祝福，避免直接金錢援助的尷尬，初期發行限量1000張，每張成本300元。
台南市議員呂維胤求學時因家庭經濟不佳，父母年事已高且罹癌，他每學期都煩惱「下學期還能繼續讀書嗎？」當時打工時薪72元，他為了賺取1小時200元工資，每天清晨4時出門挖竹筍，直到讀研究所時，擔任當時還是立委的賴清德助理，賴清德得知他的困境，每月資助6000元生活費，唯一條件就是必須「認真讀書」，前後長達3年多。
呂維胤說，如今自己有能力，希望能將這份愛傳遞下去，形成善的循環、愛的接力，當場認購10張祝福卡，將在儲值後發送給有需要的人，讓他們也能「不要為明天憂慮」。同為台南子弟的立法委員吳思瑤和書法家陳世憲，也捐出2萬元及認購10張。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。