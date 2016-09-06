南投警方飛象過河 北市逮獲詐欺車手
南投縣集集警分局5日飛象過河，在台北市逮獲1名未成年的詐欺車手。17歲的徐姓少年日前因向友人借摩托車發生事故，但缺錢賠償，看到「日領4000元」分類廣告，應徵遭詐騙集團利用淪為車手，昨天傍晚向周姓被害人取款時，遭警當場逮捕。
集集分局是在前天接獲線報，指有詐騙集團鎖定1名退休老翁正在行騙，地點在台北市，釐清狀況後先向當地轄警通報，並派出數名幹員緊急北上，在延平北路1家商行門口，當場查獲徐姓少年，並及時阻止65歲周姓被害人已經提領、正準備交付徐嫌的70萬元。
警方調查，周姓被害人早在7月16日下午，即因接獲詐騙集團電話及偽造之台北地檢署檢察官公文書，指他涉及按案必需疏通處理，於同月23日依指示向當鋪借了200萬元交給對方。
此次該集團故技重施又向他詐騙70萬元，集集警方調查他案時獲此訊息，及時阻止被害人用紙袋包妥拎在手上、準備交付的70萬元未被得手。徐姓少年被逮後相當懊悔，警訊後依詐欺罪嫌移送台北地院少年法庭處理，並將擴大追查該集團相關成員。
(中時)
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