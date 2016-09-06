中市律師公會相挺 圓視障者音樂夢

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台灣愛之光公益協會將於11日晚上在台中市中興堂舉辦「有愛有光有希望－讓 EYE 聽見」護眼音樂會，台中市律師公會薩克斯風樂團當天也將登台演出，希望一圓視障者的音樂夢。中央社記者廖壬楷攝 105年9月6日

台灣愛之光公益協會將於11日晚上在台中市中興堂舉辦「有愛有光有希望-讓 EYE 聽見」護眼音樂會，台中市律師公會薩克斯風樂團當天也將登台演出，希望一圓視障者的音樂夢。

台灣愛之光公益協會祕書長顏平芳表示，音樂對於視障者非常重要，當初自己視障的孩子也是因為一場音樂會，對薩克斯風產生興趣。

顏平芳指出，台中市律師公會薩克斯風樂團得知協會要舉辦音樂會，除了撥出時間指導，還號召30多位團員參加，就是希望能一圓視障者的音樂夢。

台灣愛之光公益協會表示，「有愛有光有希望-讓EYE 聽見」護眼音樂會，將在11日晚間6時30分於台中市中興堂演出，門票所得將全數捐給視障等弱勢團體。1050906

(中央社)