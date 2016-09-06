病毒肆虐 6歲以下兒童腹瀉增

天氣炎熱，飲食不慎容易引發腸道傳染病。疾管署6日說，近4週0到6歲兒童腹瀉發生率上升幅度顯著，可能感染源是輪狀病毒跟沙門氏菌。中央社記者陳偉婷攝 105年9月6日

天氣炎熱，飲食不慎容易引發腸道傳染病。疾管署今天說，近4週0到6歲兒童腹瀉發生率上升幅度顯著，可能感染源是輪狀病毒跟沙門氏菌。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，近期急診腹瀉就診總人次呈緩升趨勢，近4週全國急診腹瀉就診總人次分別為5299、5628、5989、5583，都比去年同期高；急診監測資料顯示，0到6歲兒童近4週急診腹瀉每萬人口發生率分別為6.92、7.93、8.82、8.55，上升幅度顯著。

腸道傳染病主要透過糞口傳播，食用受病人排泄嘔吐物污染的水、食物，或吸入嘔吐所產生的飛沫而感染。

常見症狀為腹瀉和嘔吐，並可能有頭痛、發燒、腹痛、肌肉酸痛等症狀。大多患者通常可以完全恢復，但對於因嘔吐或腹瀉流失體液及電解質而又無法補充的人，如嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及需要長期照護者，體液流失可能導致脫水及電解質不平衡，需要特別注意。

有多種病毒可引起腸胃炎，包括諾羅病毒（Norovirus）、輪狀病毒（Rotavirus）、腺病毒（Adenovirus）40或41型、沙波病毒（Sapovirus）及星狀病毒（Astrovirus）。

根據疾管署網站，諾羅病毒在國內好發於學校、醫院、軍營、收容及安養機構等人口密集機構，也常發生於餐廳、大型郵輪、宿舍和露營地等地方；輪狀病毒則是引起嬰幼兒及幼童急性腸胃炎最常見的原因，幾乎每一名5歲以下的兒童都曾感染過輪狀病毒。

疾管署疫情中心主任劉定萍於下午疫情週報時表示，近期門急診腸胃道就診總人次略升，且以0到6歲年齡層最明顯，下週是中秋連續假期，預期腹瀉病患可能還會增加。

疾管署副署長莊人祥則表示，現在諾羅病毒的個案較少，輪狀病毒則好發於6歲以下嬰幼兒，預防方法為如廁後、進食或準備食物前務必勤洗手；澈底清洗水果、蔬菜及澈底煮熟所有食物。吃剩的食物應放溫度適中的冰箱中保存，不需烹煮的食物應儘快吃完。

至於預防沙門氏菌，疾管署表示，民眾聚餐烹調應選擇新鮮食材、注意食材衛生跟保存，避免食用沒有充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產；生熟食應該分開處理，並落實正確洗手。

家中若有腸胃炎患者，病患污染的衣物、床單應立即更換，環境（如：馬桶、門把）和器物表面如被污染應用漂白水擦拭（1000ppm）；處理患者糞便、嘔吐物前應戴上手套與口罩，用漂白水消毒（5000ppm）後再沖入下水道，並澈底洗手。1050906

(中央社)