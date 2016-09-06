嗆辣紅椒街頭演唱會 台灣零時差看直播
不用等到美國搖滾樂團「嗆辣紅椒」訪台，7日清晨2時KKBOX將同步直播嗆辣紅椒在德國柏林舉辦的「Fan gig」街頭演唱會，零時差感受現場演出魅力。
KKBOX繼先前直播英倫樂團Blur演唱會後，明天將在台灣、香港、新加坡、馬來西亞與泰國等地，獨家直播美國知名搖滾「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）在德國柏林舉辦的「Fan gig」街頭演唱會。
這也是KKBOX首次跨出亞洲區演唱會，為KKBOX LIVE劃下新里程碑。這場「Fan gig」街頭演唱會，將用360度零死角環繞方式拍攝，樂迷可跟著KKBOX一起享受這完美無暇聲光放送。
台灣粉絲可在7日清晨2時，在KKBOX LIVE專屬頁面https://event.kkbox.com/rhcp_live.tw/同步觀賞嗆辣紅椒演出。1050906
(中央社)
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