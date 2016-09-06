NBA》柯神抵台 熱情球迷擠爆旗艦店
連續兩季拿下NBA最有價值球員的勇士隊射手柯瑞，今造訪台灣進行旋風式行程，他下午先到位於大安森林公園對面的贊助商旗艦店舉行球鞋發表會，並與球迷互動，剛升上大倫國中一年級的邱詠鈴還獲得柯瑞兩次擁抱，堪稱最幸福球迷；據了解，柯瑞預計在稍後晚間6:30降臨新莊體育館，中時電子報粉絲團也將進行現場直播。
首度來台的柯瑞，對台灣球迷的熱情留下深刻印象，他還特別透露神準秘訣，就是不斷苦練，他說：「每周練習5天，每天4到5小時，每次投進4、500顆三分球。」獲得在場球迷歡呼。
主辦單位特別安排兩名有故事的球迷與柯瑞見面，郭仲凌的右手從小就無法高舉，但他對籃球的熱愛，讓他只用左手仍努力在球場上馳騁，他還送給柯瑞一把畫有柯瑞投籃的紙傘當作禮物，柯瑞打趣說，自己是浪花兄弟，恰好需要一把傘。
準備升上大倫國中一年級的邱詠鈴，則是因小學沒有女籃隊，只能跟男生一起打球，卻不影響她對籃球的熱愛。她面對偶像全身發抖，獲得柯瑞兩次擁抱，她笑說非常開心，有機會希望能到美國看偶像比賽。
(中時)
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