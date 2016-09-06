台中北屯區芳庭路護坡工程 年底全部完工

台中市北屯區民政里芳庭路是當地居民往來市區主要道路，豪大雨期間邊坡常有落石影響安全。（陳世宗翻攝）

水利局藉由植物茂密根部加強邊坡穩固，同時營造自然風貌道路景觀，目前部分完工路段邊坡植物生長茂密，完全覆蓋施工痕跡。（陳世宗翻攝）

台中市北屯區民政里芳庭路是當地居民往來市區主要道路，也是前往當地知名景點「心之芳庭」必經之路；假日車輛絡繹不絕，但豪大雨期間邊坡常有落石，影響安全。市府水利局編列總經費1500萬元分段辦理改善工程，採用格梁護坡及生態工法施工，植生坡面成效良好，預計今年底可全面完工，讓行車更有保障。

水利局長周廷彰說，這項工程逐段施作，總長度約1公里。考量芳庭路邊坡現地軟弱岩盤地質及穩定性，主要採用格梁護坡施工，並於施作完成後撒播草種；藉由植物茂密根部加強邊坡穩固，同時營造自然風貌道路景觀，目前部分完工路段邊坡植物生長茂密，已完全覆蓋施工痕跡。

周廷彰強調，最後一段施工路段約200公尺，預計年底完工。工程除以傳統鋼筋混凝土施工外，部分地區採用安全且符合現地環境的生態方式施工，因成效良好，未來將依地形條件增加生態工法施作範圍，加強環境保育，減低天然災害發生率。

(中時)