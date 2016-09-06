糖尿病纏身 59歲萬梓良被迫提前退休

萬梓良退休計畫，因糖尿病的緣故被迫提前。(本報系資料照)

萬梓良曾與恬妞結婚4年。(本報系資料照)

硬底子演員萬梓良出道近40年，先以電影《流氓大亨》奠定他在影壇地位，接著又憑著演出《大頭仔》榮獲金馬影帝殊榮，近年卻因為罹患糖尿病，被媒體直擊暴肥模樣，現在更因此打算提前退休，計畫在明年退居幕後。

現年59歲的萬梓良曾是台灣女婿，因為拍攝《大頭仔》與恬娃交往，兩人有過4年婚姻。他日前為新片《今晚打喪屍》宣傳，更透露原定66歲退休的計劃可能因為糖尿病的關係，被迫提前至明年，「本來想66歲退休是因為想在小孩21歲的時候退，無奈有糖尿病，雖然都有做運動，都瘦囉，但拍一部戲要有體力不知道能不能應付。」

雖說是退休，但其實萬梓良並非完全退出演藝圈，而是退居幕後，他稱自己一直對幕後有興趣，想導演一部片、監製香港或大陸的一部電視劇，這也是他的心願。

(中時電子報)