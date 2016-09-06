漫畫馬拉松 台法漫畫家挑戰24hr畫不停

參與24小時馬拉松挑戰賽的漫畫家共聚一堂，為即將到來的活動宣傳造勢。（王爵暐攝）

漫畫家敖幼祥在活動海報上留下即興創作。（王爵暐攝）

多位台灣知名的漫畫家參與24小時馬拉松漫畫挑戰。（王爵暐攝）

由資深漫畫家敖幼祥發起的「台法24小時漫畫馬拉松」極限挑戰賽，將於10月在花蓮舉辦，將分成專業、業餘及學生三組同場挑戰24小時內完成包含封面在內的24頁畫稿。

除了多位台灣知名的漫畫家參與挑戰，也將邀請4位漫畫家來台參賽，在6日的記者會中，參與24小時馬拉松挑戰賽的漫畫家共聚一堂，為即將到來的活動宣傳造勢。

(中時)