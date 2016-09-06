里約帕運 焦點一次看

2016里約帕運（Paralympics）將於7日開幕。帕運高層人士現在期盼，里約帕運能借重4年前倫敦帕運的成功經驗，至少做到降低損害。

美聯社報導，當明天開幕式迎接4300名各國帕運選手後，包括場地、座位、工作人員等各方面的規格，都會因經費短缺而降低。唯有巴西政府最後一刻的緊急挹注，才能將差額補齊。

國際帕林匹克委員會（IPC）主席克雷文（Philip Craven）說：「我們發現，這是我們在帕運遇過最差狀況的一次；我們曾意識到會遇到困難，但沒想到遇到的是如此嚴重的危機。」

來自161個國家地區的帕運選手以及新增的難民隊，將於9月7日到18日登場競技。以下是相關焦點。

●前所未見的財務吃緊

里約奧運籌委會曾允諾，只會使用到奧運這部分的23億美元執行預算。但克雷文表示，里約直到5個多星期前，才告訴他，沒有留錢供帕運使用。

為挽救帕運，里約市政府得拿出4630萬美元，聯邦政府則擔保提供另外的3070萬美元。後者來自3個國營機構以贊助的方式提撥，包括醜聞纏身的巴西石油公司（Petrobras）。

但挖東牆補西牆的結果，卻是里約的醫院面臨人手不足，部分學校也得暫時停課，因為教師們不滿薪水遲發而上街抗議。

● 運動項目不會被犧牲

帕運籌委會表示，不會有運動項目被刪減，各項賽事依計畫舉行，不會有代表隊被迫退出。只有俄羅斯的帕運選手因禁藥問題全遭禁賽。

帕運發言人史賓塞（Craig Spence）說：「服務的等級仍維原樣，但參賽選手若對照過去的帕運經驗，可能會覺得有點差別。」

● 門票銷售 里約帕運有信心

里約帕運籌委會希望能賣出全部250萬張門票中超過200萬張，每張票價3美元。門票銷售過去2週突飛猛進，田徑、游泳、輪椅籃球、輪椅排球等賣得最好。

帕運官員表示，如果能賣出180萬張，就將是史上僅次於4年前倫敦帕運的第2佳成績。8年前的北京帕運，330萬張門票最終只賣出170萬張。

● 焦點運動員

兩名視障選手－愛爾蘭的史密斯（Jason Smyth）和古巴的杜然德（Omara Durand），可能會在100公尺短跑中各摘下男、女金牌。

美國選手麥費登（Tatyana McFadden）有望成為第一位在該屆帕運田徑項目贏得7金的選手。

74歲的澳洲選手柯絲瑪拉（Libby Kosmala）是參加她第12度的帕運；51歲的瑞典選手傑卡布森（Jonas Jacobsson）則是第10度參加帕運。兩人都是射擊項目。

伊朗選手拉曼（Siamand Rahman）尋求成為帕運史上第一個舉重總和達300公斤的選手。同胞女將內馬蒂（Zahra Nemati），是伊朗里約奧運代表隊的掌旗官，也是無論在奧運或帕運，首位奪金的伊朗女性。她於上屆倫敦帕運射箭摘金。

巴西泳將狄亞斯（Daniel Dias）被譽為帕運界的費爾普斯（Michael Phelps），北京帕運與倫敦帕運分別贏得4金、6金，倫敦帕運時還創下4項世界紀錄。1050906

(中央社)