中日14日在廣島舉行海洋事務磋商

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共同社報導，日本政府消息人士6日透露，目前正就14日至15日在廣島市內賓館舉行日中兩國政府間海洋事務籌備磋商展開協調。日本首相安倍晉三與大陸國家主席習近平在5日會談時就此事達成了一致。

這屬於2012年5月啓動的「海洋事務高級別磋商」，此次在廣島舉行的將是第五輪。日方將此次磋商定位爲旨在重啓東海油氣田共同開發談判的籌備磋商，打算呼籲重啓談判。

日方外務、防衛兩省與海上保安廳以及中方外交、國防部和中國海警局等部門負責人將出席磋商。

(旺報)