台灣人抽鴉片歷史 文物展出、主題講座回顧
國立台灣博物館南門園區近期新增9件鴉片相關典藏文物與32幅歷史圖像，9月17日將舉辦主題講座，邀請蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根主講「帝國主義的麻醉劑：台灣的鴉片戰爭」，讓大眾據以回顧黑色鴉片糾纏台灣長達200多年的歷史，除了介紹鴉片原本的用途、吸食的歷史背景、扭曲的文化、嚴重的副作用，到日本殖民統治時代的反毒運動，從毒品勒戒的歷史提醒民眾「健康」、「反毒」的重要性，正視毒品危害並積極反毒。
台博館南門園區前身，是1899年創立的南門工場。此工場不僅是台灣唯一且規模龐大的官營（公營）樟腦加工廠，更曾是繼台灣總督府製藥所（1896-1904，原址在臺北城小南門外）之後，台灣唯一的鴉片加工廠（1904-1945），現存於園區內的小白宮（1902）則為台灣現存唯一的鴉片原料倉庫，見證台灣鴉片專賣的興衰史。
1897年台灣總督府民政長官後藤新平頒布舉世聞名的「台灣鴉片令」，欲以專賣制度成為政府管制吸食鴉片人數及漸禁的手法，但無積極輔導勒戒吸食鴉片的作為也引來台灣人的不滿。直到蔣渭水領導的臺灣民眾黨，在1930年促請國際聯盟前來台灣調查後，才有較積極的輔導戒癮措施，並在杜聰明博士研究出的鴉片戒斷方式下逐漸改善。
台博館引用蔣渭水反對御用的總督府評議會的演講題目｢帝國主義的麻醉劑｣，借用為麻醉台灣人心靈的鴉片。
講座現開放網路報名，聽眾可搭配台博館南門園區的展示空間，回顧鴉片黑金的文化史。台博館南門園區位於台北市南昌路一段1號，展示館開放時間為週二至週日上午9時30分至下午5時。
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