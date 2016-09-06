不滿THAAD 傳陸缺席首爾安全對話
南韓媒體報導，2016年首爾安全對話（SDD）7日將登場，超過30個國家的國防官員將出席。前四屆會議均派官員出席的中國大陸傳出因不滿南韓部署THAAD，不出席本屆會議。
美韓雙方7月宣布計劃在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD），引發北京強烈不滿。
南韓國際廣播電台6日報導，南韓國防部有關人士表示，已向中國大陸國防部副部長送出邀請函，但大陸尚未作出回應。
對此，有觀點認為，中國大陸因對南韓部署THAAD系統感到不滿，而不出席會議。
本屆首爾安全對話以「多重安全危機：挑戰與對策」為主題，來自美國、俄羅斯和日本等33個國家的高階國防官員將出席會議，討論北韓核問題等事宜。
另外，歐盟、北大西洋公約組織、禁止化學武器組織等國際機構的高階官員也將出席會議。
20國集團（G20）杭州峰會期間，中國大陸國家主席習近平5日會見南韓總統朴槿惠時，對美國在南韓部署THAAD表態堅決反對，並指這項問題處理不好會加劇各方矛盾。朴槿惠表示，願就有關問題和大陸保持密切溝通。
朴槿惠今天下午前往寮國，晚間將與美國總統歐巴馬舉行元首會談，並將根據與俄羅斯總統蒲亭和習近平的會談結果，與美方商討對北韓的政策。
首爾安全對話是由南韓主導建立的東北亞高層多邊安全對話機制，自2012年起每年舉行一次。負責國防事務的副部長級官員和民間專家與會。1050906
(中央社)
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