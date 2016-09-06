大巨蛋解約否 柯文哲：再等兩天就知道
台北市政府要求遠雄需在8日前完成大巨蛋公安改善，否則就解約。台北市長柯文哲今天被問到8日是否真的會解約時表示，「今天9月6號，再等兩天就知道了」。
柯文哲下午視察文山區防洪工程後，受訪時作上述表示。
柯文哲表示，大巨蛋該怎麼做就怎麼做，再拖下去也不是辦法。遠雄要有明確解決方案，大巨蛋去年5月20日不按圖施工被停工，監察院報告也已經寫很清楚，遠雄邊蓋邊改圖。
柯文哲批評，「也許建築界有這種陋習（邊蓋邊改圖）」，但重大建設不能這樣，不管他怎麼蓋，蓋完後那張圖就叫北市蓋章吞下去，遠雄還是要完成建照變更。
由於外界普遍認為市府8日應會宣布與遠雄解約，媒體詢問是否還會有不解約的轉圜餘地？柯文哲僅說「深呼吸，放輕鬆」。
另外，台北市議員指大巨蛋案的3位仲裁委員有2名立場偏向遠雄，其中主仲裁人陳煌銘還跟北市府有官司進行中，法務局未盡幕僚責任。
柯文哲回應，「（有官司）正在打喔？天哪」，他說，法務局選仲裁人有一定標準程序，既然有批評，真的要檢討一下。1050906
(中央社)
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