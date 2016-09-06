外交部：與教廷是愛與核心價值的同盟

外交部今天表示，中華民國與教廷是「愛與核心價值的同盟」，了解教廷與中國大陸對話是解決推展宗教事務上的困難，陸梵並未觸及政治上的議題。

據報導，副總統陳建仁訪問梵蒂岡，曾會晤教廷國務院長帕洛林樞機主教，帕洛林特別說明教廷基於福傳及牧靈的目的必須與中國大陸對話，以就教會相關事務磋商，期與普世教會共融。

外交部歐洲司長高安今天表示，中華民國與教廷是「愛與核心價值的同盟」，對宗教自由、人權保障及社會政治的民主是大家最根本的結盟。

高安表示，了解外界關切教廷與中國大陸對話，但大家要了解教廷不是俗世國家，最主要是關心天主教如何傳教義，以及關心神職人員與教會人士怎樣在良好環境下福傳與牧靈。

她說明，了解教廷與中國大陸的對話必須要解決推展宗教事務上的困難，「我們當然都密切掌握，我們的了解他們是在希望克服宗教事務上的困難，並未觸及任何政治上的問題」。1050906

(中央社)