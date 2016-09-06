邀達賴至國會演說 蘇嘉全：非常歡迎

立法院長蘇嘉全今天被詢及立委林昶佐邀請西藏精神領袖達賴喇嘛到國會發表演說一事表示，很好，只要有助於民主、自由的推動者，立法院非常歡迎。

蘇嘉全下午接見法國「國民議會經濟委員會」主席馬莎暨國會兩院跨黨派女性議員團，他會前受訪做了以上表示。

時代力量立委林昶佐與民主進步黨立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）日前拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛，林昶佐邀請達賴來台，力促達賴蒞臨國會發表演說，達賴則樂意再訪台灣。

蘇嘉全下午受訪表示，很好，只要是有助於民主、自由的推動者，立法院非常歡迎，立法院是民主且屬於民意的地方，只要對民主、自由且願意一起打拚的世界任何人士，都非常歡迎。1050906

(中央社)