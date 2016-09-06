增長照經費 衛福部盼修法調遺贈稅

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衛生福利部次長呂寶靜今天表示，明年衛福部編列的長期照顧預算是新台幣162.26億元，330億元是未來努力目標，希望修法調遺贈稅，增加約60億元稅收。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏舉行公聽會說，明年的長照經費，民進黨選前提出330億元，日前衛福部說已匡列207億元，行政院拍板只剩178億元，反映政府是否夠積極推動這件事。

她說，日前政府稱會用指定稅收因應財源，一直無法拍板定案，導致目前編列的178億元幾乎都是公務預算，未來自指定稅收，選前民進黨要推調高營業稅，現在看來幾乎推不動，另外就是要調高多少遺贈稅，「長照財源到底來自何方？」

與會的衛福部草屯療養院老年精神科醫師沈政男說，稅收制的長照財源太小又不穩定，將來還是要做長照保險，財源夠大才能處理血汗外籍看護及提高長照照服員待遇，呼籲政府西元2020年前實施長照保險。

呂寶靜表示，明年編列長照預算共177.5億元，包含國軍退除役官兵輔導委員會、教育部等，光衛福部的是162.26億元，說多不多，說少也不少，比今年51億元增加100多億元。1050906

(中央社)