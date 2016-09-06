上海講者缺席港灣論壇 高市府：身體不適
高雄市經發局今天說，臨時缺席全球港灣城市論壇的上海講者是因身體不適，遵從醫師建議沒來；這名學者是英國籍，代表設在上海的公司與會，因此歸類為上海講者。
2016全球港灣城市論壇上午在高雄展覽館揭幕，有20多國、40多座城市代表與會，受邀的中國5個城市官方代表缺席，原訂要出席的上海講者也臨時因故缺席，中國官方及民間講者全數缺席。
高市經濟發展局上午在開幕式現場發放的與會論壇城市代表及講者來自25國家、49個城市包括來自中國上海的講者，引起媒體關注。
經發局指出，這次論壇有1名來自上海的英國籍講者原本要來，昨晚因故臨時不克前來，確定缺席，上午的新聞資料作業不及更改。
經發局說，這名來自上海的50多歲講者是英國籍，任職上海某公司，他前一陣子雖因身體不適，醫師建議他不宜搭飛機，直到昨晚才向主辦單位臨時取消行程。1050906
(中央社)
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