達美班機轉降那霸 旅客下機另排轉置
達美航空166班機今天日本時間中午12時46分緊急降落沖繩那霸機場，達美航空表示，機上232人平安，目前已安排所有人員下機等待檢修。
達美航空166班機今天原定於上午9時40分由台灣桃園機場出發，日本時間下午2時15分抵達東京成田機場，不過，日本時間11時50分左右發生臨時狀況，機場研判轉降沖繩那霸機場，中午時間12時46分安全落地。
達美航空說，這架飛機是波音767-300客機，機上有222名旅客，機組人員有10人，總人數232人，全員平安，原本安排旅客在機上等候，不過後來因為飛機需進一步檢修，已經安排旅客下機等候，達美航空將安排改搭其他班機。1050906
(中央社)
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