竹市警防詐欺 報案就送LED電扇

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新竹市刑警大隊推出LED炫光風扇，鼓勵民眾踴躍報案，預防詐欺犯罪。（徐養齡翻攝）

新竹市警方防範愈來愈猖獗的詐欺風氣，近來啟動「螢光計畫」，推出全台首創的LED炫光風扇，鼓勵民眾勇於報案，經查證報案屬實，就可獲得超酷的LED炫光風扇。

詐騙手法包羅萬象，受騙族群甚至包含高知識份子，統計近10年來受騙對象，竟然多數具備大學學歷，而工作人口多達15萬人的竹科工程師，更是被害最大族群。

警方細部分析，遭詐騙的被害族群中，具大學學歷被害人多達69％、研究所17%，職業為工程師的為34％、服務業22％，受騙金額從數千元到百萬都有。

市刑大大隊長林宏昇表示，在警方大力宣導下，目前已與4大超商合辦反詐騙宣導，詐欺犯罪數量從2005年高峰期的1159件，到去年已下降到549件。

績效上，今年共計掃蕩5間大型詐騙機房，逮捕詐欺嫌犯105人、車手24人，並及時攔阻12名險遭詐騙的民眾，挽回408萬；不過林宏昇仍直言，隨著網路通訊普及化，每天仍有不少民眾在不知情的情況下受騙，需隨時提高警覺。

為鼓勵民眾勇於報案，警方推出「螢光計畫」，製作攜帶式手拿電扇，啟動時葉片會出現酷炫的165反詐騙專線及110報案號碼，造型相當吸睛，民眾報案後一經查證屬實，即可獲贈1只。

(中時)