熟女冒青春痘 原來是酒槽性皮膚炎作祟
新竹1名40歲貴婦飽受皮膚泛紅的困擾，雙頰遍佈微血管及像青春痘的疙瘩，嚴重影響她的外觀及自信，就診發現罹患「酒糟性皮膚炎」；經非類固醇藥物退紅和收縮微血管，並以脈衝光消除擴張的微血管，終於找回「面子的自信」。
「妳臉紅紅的好可愛！」新竹馬偕紀念醫院皮膚科主任李幼華指出，該名病患臉部紅腫，被人說可愛卻完全笑不出來，其ANA（抗核抗體）呈現陰性，表示非罹患紅斑性狼瘡，確診為酒糟性皮膚炎，建議接受脈衝光治療。
她說，酒糟性皮膚炎是種慢性、反覆發作的皮膚病，初期症狀常是兩頰、鼻尖或下巴像曬傷般紅紅的，可能幾小時或幾天就會褪去，但隨著皮膚越來越敏感，患者可能因皮脂腺增生長出丘疹、膿皰，發炎導致軟組織增生、表皮增厚形成「酒糟鼻」。
李幼華強調，酒糟性皮膚炎患者平常保養應重視保溼，避免去角質，保養或化妝品成分盡量簡單化，外出記得擦防曬乳，加上撐傘、戴帽等物理性防曬，不要常待在三溫暖或溫泉等環境，盡可能減少誘發因素。
(中時)
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