WTO總幹事說明貿易和失業的真相
就在G20開完會、習近平在閉幕會上發表完打擊世界貿易保護主義後，《世界貿易組織》總幹事羅伯特‧艾費多（Roberto Azevedo）也另外針對這次峰會內容的結尾表示，貿易從來都不是造成人們失業的主因，造成失業率攀升的是在資本主義、市場競爭下無法保持有效增長和創新的公司、產業、國家。
他表示，人們對貿易的概念過於狹隘和泛政治化。真正造成大家失業的原因不是貿易，而是企業、國家無法跟上創新、改革腳步。而美國選舉中對於自由貿易的攻擊，讓人相當擔憂。他說：「我對這次（美國）選舉中對貿易進行的辯論感到很不安，這可能會導致一個國家做出錯誤的政策、決定，造成不可挽回的局面。而且，保護主義的情緒是會傳染的，這就是現實。一旦大家認為透過提高關稅和限制投資就是贏了的話，那開始輸了，因為另一個國家也會跟著開始提高關稅和貿易壁壘。」
改變對誰來說都不容易，對一個組織、行業、國家而言更困難。但資本主義的真相就是競爭，如果一個組織無法持續發展和尋找新的商業或經濟模式，那麼當更有效率的濟體跟上時，該組織也就會漸漸地失去領導地位，最終被取代。
(中時電子報)
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