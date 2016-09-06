MLB》賽揚強投落難 道奇5轟打爆葛倫基

響尾蛇隊葛倫基遭老東家道奇隊5轟炮擊，吞本季第5敗。（美聯社）

今年重金加盟響尾蛇隊，前國聯賽揚強投葛倫基6日遭遇老東家慘被炮轟，僅先發4.2局挨9安、其中包括5發全壘打，失8分全是責失分，2比10吞下本季第5敗。

這是葛倫基自8月14日先發1.2局失9分後最慘先發紀錄，道奇人氣游擊手柯瑞西格此役5支3，包括5局下在派德生開轟後，再添一發3分炮，透納、葛蘭鐸隨後也接連把球轟出全壘打牆，打出6分大局奠定勝基，道奇隊繼8月22日對紅人後再度單局4轟。柯瑞西格說，「葛倫基無疑是最強的投手之一，我們拚戰，且抓住機會擊出好球。」

響尾蛇隊葛倫基遭柯瑞西格轟出3分炮。（美聯社）

送給葛倫基離隊後對道奇首敗，A.岡札勒斯仍對老戰友有高評價，「我們都知道他是位傑出投手，鮮少有失誤，我們只是儘可能把握機會。」

道奇菜鳥日籍右投前田健太，此役主投6.1局僅被擊出3安失1分，另外飆出8K，笑納本季第14勝，助道奇隊坐穩國聯西區龍頭寶座，與暫居第2的巨人隊拉開4場勝差。

(中時電子報)