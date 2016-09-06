日外相岸田文雄：致力日中海空聯絡機制盡早啓動

我要評比

共同社報導，就日本首相安倍晉三與大陸國家主席習近平5日在領袖會談上同意加快磋商以早日啓動日中防務部門間「海空聯絡機制」一事，外相岸田文雄6日在記者會上給予肯定，表示這意義重大，日方會付諸努力。該機制旨在避免偶發性衝突。

考慮到大陸公務船頻繁進入釣魚台附近日本領海，岸田還強調，從東海現狀來看，（聯絡機制的啓動）十分重要。

日本官房長官菅義偉則在記者會上表示，由於最高領袖間達成一致，（磋商）應該會加快推進。

(旺報)