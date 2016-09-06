馬英九替周大觀基金會頒獎　數十學生搶握手

前總統馬英九(左)受到學生熱烈歡迎。(范揚光攝)

前總統馬英九(後中)參加周大觀生命獎頒獎典禮，並與得主們合影留念。(范揚光攝)

不少武陵高中學生搶著跟馬英九握手，直呼是來朝聖。（葉臻攝）

馬英九與鄭文燦握手，成為全場高點。（葉臻攝）

前總統馬英九今天下午前往位在桃園市的國立武陵高中，參加周大觀2016年全球熱愛生命獎章得主會師受獎記者會，共有10名來自印度、德國、越南、中國和台灣等國家的受獎者接受頒獎，馬英九離去時不少學生搶著和他拍照、簽名和握手，看的出來馬英九心情很好，幾乎來者不拒，臨走之際還遇到前往會場的桃園市長鄭文燦，兩人交鋒時成為全場高點，彼此握手後沒有對話即分開。

馬英九表示，在這些受獎者身上感受到世界的溫暖和奮鬥的價值，各國媒體都曾以生命的諾貝爾獎來比喻這項榮耀，頒獎至36年來種了1萬棵樹、共550公頃的印度種樹王札達夫˙佩揚時，他也提及自己擔任總統時，在台灣也共種了2萬多公頃的樹，並復育1萬多公頃的樹，讓台灣的森林覆蓋率超過60%，「在全世界不算太差的成績。」

(中時)