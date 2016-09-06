馬英九替周大觀基金會頒獎 數十學生搶握手
前總統馬英九今天下午前往位在桃園市的國立武陵高中，參加周大觀2016年全球熱愛生命獎章得主會師受獎記者會，共有10名來自印度、德國、越南、中國和台灣等國家的受獎者接受頒獎，馬英九離去時不少學生搶著和他拍照、簽名和握手，看的出來馬英九心情很好，幾乎來者不拒，臨走之際還遇到前往會場的桃園市長鄭文燦，兩人交鋒時成為全場高點，彼此握手後沒有對話即分開。
馬英九表示，在這些受獎者身上感受到世界的溫暖和奮鬥的價值，各國媒體都曾以生命的諾貝爾獎來比喻這項榮耀，頒獎至36年來種了1萬棵樹、共550公頃的印度種樹王札達夫˙佩揚時，他也提及自己擔任總統時，在台灣也共種了2萬多公頃的樹，並復育1萬多公頃的樹，讓台灣的森林覆蓋率超過60%，「在全世界不算太差的成績。」
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。