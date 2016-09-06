G20紅利! 杭州將成下個一線城市？

圖為傍晚的杭州市中心。(圖/新華社)

今年在杭州舉辦的G20峰會落幕，給當地留下不少紅利，因為這次活動，大舉提升了杭州的國際知名度，對於這個城市的發展有所助益。而它未來是否能晉升中國一線城市呢？應該只是時間上的問題而已。

G20領導人近日在中國達成了「杭州共識」，期望以創新增長的方式帶動全球經濟發展。於是，杭州這個名字正式躍上世界舞台，也提高了當地人的信心。觀察不久前官方出台的政策發展報告，可以得知杭州已有「爭雄天下」的野心。

據《浙江省新型城市化發展十三五規劃》內容：「杭州要充分利用舉辦G20峰會和亞運會的契機，擴大全球影響力，全力打造國際化門戶中心和科技創新中心，爭取創建國家級中心城市。」而大陸所謂的建國家級中心城市，指的就是在全國具備引領、輻射、集散功能等戰略高度的城市，目前只有北京、上海、廣州、天津、重慶。

若進一步說，雖然深圳不算是國家級中心城市，但是其經濟貢獻居大陸之冠。所以用經濟層面看，北京、上海、廣州、深圳才是中國大陸的「一線城市」，而杭州就是要與這些城市看齊，成為真正的國際都會所在。

具體而言，杭州有什麼樣的發展優勢呢？可以用「顛覆式發展」為它定義，也就是開放與創新的特質。在創新方面，杭州實施驅動性發展，以網路建設匯集產業，因而有「阿里巴巴」與「螞蟻金服」這樣的世界級企業；在開放方面，杭州雖起步較晚，但已有主辦世界級盛會「G20峰會」之經驗，並預計放大此效應。

毛澤東墨跡:「數風流人物，還看今朝」。(圖/搜狐網)

總的來說，杭州現在已有更上一層樓的條件，也具備爭雄天下的信心和野望。也許，正如毛澤東所言：「數風流人物，還看今朝！」

(中時電子報)