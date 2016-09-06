南海議題 學者：台灣別暗夜走鋼索
政治大學台灣安全研究中心今天舉辦「南海仲裁案裁決後我國的因應之道」研討會，學者指出，台灣在強權之間走鋼索，但不能在暗夜中走，應把握機會，藉南海議題擴大台灣能見度。
台灣師範大學政治所教授王冠雄表示，南海議題上，台灣不可能冷漠，近來中國大陸在南海諸島建設機場和港口，未來還將造鎮，台灣要維持太平島的物資運補，必然會與陸方海空間有更多的交會。
王冠雄表示，中國大陸近來和日本簽訂海上意外相遇規則，未來也會與東協國家建立海上安全熱線，「台灣的位置在哪？」除了運輸安全，人道救援也是國際必須合作的課題。
王冠雄表示，台灣像是走在鋼索上的人，不能往美、中一邊傾斜，否則就會掉下去，付出很大的代價。
政治大學國際關係中心副研究員甘逸驊表示，「走鋼索」是非常專業的技術，其中關鍵就是不能在黑暗中走，一來是安全，二來是要讓別人看得到。
甘逸驊認為，台灣應藉由南海議題，擴大國際能見度，增進區域安全與周邊國家關係。他並認為，美、中為南海而戰的可能性不高，如何維持和平，才是各方關注的焦點。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。