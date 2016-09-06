南海議題 學者：台灣別暗夜走鋼索

政治大學台灣安全研究中心今天舉辦「南海仲裁案裁決後我國的因應之道」研討會，學者指出，台灣在強權之間走鋼索，但不能在暗夜中走，應把握機會，藉南海議題擴大台灣能見度。

台灣師範大學政治所教授王冠雄表示，南海議題上，台灣不可能冷漠，近來中國大陸在南海諸島建設機場和港口，未來還將造鎮，台灣要維持太平島的物資運補，必然會與陸方海空間有更多的交會。

王冠雄表示，中國大陸近來和日本簽訂海上意外相遇規則，未來也會與東協國家建立海上安全熱線，「台灣的位置在哪？」除了運輸安全，人道救援也是國際必須合作的課題。

王冠雄表示，台灣像是走在鋼索上的人，不能往美、中一邊傾斜，否則就會掉下去，付出很大的代價。

政治大學國際關係中心副研究員甘逸驊表示，「走鋼索」是非常專業的技術，其中關鍵就是不能在黑暗中走，一來是安全，二來是要讓別人看得到。

甘逸驊認為，台灣應藉由南海議題，擴大國際能見度，增進區域安全與周邊國家關係。他並認為，美、中為南海而戰的可能性不高，如何維持和平，才是各方關注的焦點。1050906

(中央社)