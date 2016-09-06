悠遊卡廣告遭批菜日文 柯P：重點是記名

悠遊卡公司推出記名卡廣告中，演員講的日文遭批發音爛與文法錯誤。台北市長柯文哲今天表示，他也不懂日文，但主要是推廣悠遊卡記名制，主要目的有達到最重要。

悠遊卡公司昨天推出2支推廣記名制的廣告，一支模仿日劇，演員全程講日文；一支「古裝篇」則講廣東話，模仿港片「笑傲江湖」橋段，最後鏡頭再帶到柯文哲，推銷記名制悠遊卡。但2支廣告的演員日文跟廣東話發音，都被批評非常糟糕。

柯文哲下午視察文山區防洪工程後受訪時表示，他也不懂日文，他關心的是悠遊卡要推記名制，目的要達到，發音標不標準，他不是那麼注重，當然拍攝有點瑕疵，主體目的有達到最重要。

媒體詢問悠遊卡推廣告是否因為一卡通的壓力？柯文哲回應，市政府持有悠遊卡公司將近五成的股份，當然要努力一下。1050906

(中央社)