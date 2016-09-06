蕭敬騰再告女粉絲Yuki妨害名譽 檢方不起訴

藝人蕭敬騰與日籍女子蔭山友紀（Yuki）糾紛不斷，之前兩人互控毀謗罪、公然侮辱，士林地院判決Yuki拘役90天，得易科罰金9萬元，但蕭敬騰仍認為，潑糞事件的4名嫌犯是受到Yuki指使，控告Yuki以及梁姓女助理妨害名譽，士林地檢署偵結，認定沒有證據顯示4人受到Yuki唆使，處分不起訴。

2013年10月，老蕭在南港自家住宅樓下，正要上保母車之際，遭到2名男子騎乘機車，從駕駛座朝內潑灑貓糞等穢物，法院判決4名嫌犯依恐嚇罪，分處徒刑3月到5月不等，並連帶賠償30萬。但其中1名嫌犯，警訊時稱主使者是Yuki，老蕭因而提告妨害名譽，但檢察官以當初都已經調查過為由，均查無實證，將日籍Yuki以及新加坡籍梁姓女助理處份不起訴。

(中時)