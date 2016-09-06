蕭敬騰再告女粉絲Yuki妨害名譽 檢方不起訴
藝人蕭敬騰與日籍女子蔭山友紀（Yuki）糾紛不斷，之前兩人互控毀謗罪、公然侮辱，士林地院判決Yuki拘役90天，得易科罰金9萬元，但蕭敬騰仍認為，潑糞事件的4名嫌犯是受到Yuki指使，控告Yuki以及梁姓女助理妨害名譽，士林地檢署偵結，認定沒有證據顯示4人受到Yuki唆使，處分不起訴。
2013年10月，老蕭在南港自家住宅樓下，正要上保母車之際，遭到2名男子騎乘機車，從駕駛座朝內潑灑貓糞等穢物，法院判決4名嫌犯依恐嚇罪，分處徒刑3月到5月不等，並連帶賠償30萬。但其中1名嫌犯，警訊時稱主使者是Yuki，老蕭因而提告妨害名譽，但檢察官以當初都已經調查過為由，均查無實證，將日籍Yuki以及新加坡籍梁姓女助理處份不起訴。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。