鳳二戶政親子廁所 營造友善育兒環境

鳳二戶政親子廁所營造友善育兒環境。（吳江泉翻攝）

為營造多元友善環境，高雄市鳳山區第二戶政事務所於辦公廳舍整建時，單獨規畫一間符合無障礙廁所規範，並導入親子與性別友善等多功能廁所概念，以因應多元的使用者，及廁間數調度上的彈性。

鳳山區第二戶政事務所特別規畫的多功能廁所，除常見的嬰兒用尿布檯外，另設置幼兒等待安全座椅、兒童專用馬桶等，主要考量到戶政事務所洽公的族群中，經常出現祖父帶孫女、爸爸帶女兒、媽媽帶兒子等異性別的親子組合，這類組合有一定比例是行動不便的長者及嬰幼童，藉由多功能廁所的規劃，期許民眾在如廁時能與家裡使用一樣自然方便。

主任李元新指出，多功能廁所設計，除避免國人不習慣在公共場所男女共廁造成尷尬外，也同時將如廁者的安全、隱私等風險降到最低，更不會讓使用者被貼上標籤。完工至今，除了身心障礙者及親子組合的民眾外，也經常有洽公的旅人為了不想委託陌生人保管個人物品，直接拎著行李進廁所，相信這樣的規畫會帶給市民不一樣的體驗。

民政局表示，設置性別友善廁所已成為社會趨勢，且立法院去年亦通過兒少法部分條文，本市為提供市民朋友更舒適更多元的洽公環境，已在楠梓區、鳳山區第一、左營區、大寮區及三民區第二等戶政事務所設置友善廁所，未來將鼓勵各戶政事務所檢視既有空間，積極改善廁所設施，營造更宜居的幸福城市。

(中時)