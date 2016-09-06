貴婦李嘉欣洩養兒密招 不重讀書這個才重要

李嘉欣透露較重視兒子做人禮貌與態度。（圖／取自李嘉欣Michele微博）

大美人李嘉欣2008年嫁給富商許晉亨，育有一子許建彤（Jayden），婚後她將重心放到家庭，日前她接受專訪，透露今年是她與老公認識10周年，小倆口趁此規畫了趟小旅行，享受難得的兩人世界，重視孩子教育的她也大談媽媽經，表示不在乎Jayden的學業表現，孩子的行為態度與禮貌才最重要。

據《on.cc東網》報導，李嘉欣說今年適逢與許晉亨認識10周年，夫妻倆便特別安排一趟只有兩人的旅行，並期許未來能將時間多花在自己身上，發掘自身的興趣。談到愛子Jayden，李嘉欣便話匣子大開，自述最近特別喜歡研究教育的方法，她特別重視給小孩成長空間，以培養獨立思考能力，並期盼自己能在身教、言教方面替兒子立好榜樣。

李嘉欣雖已是百億貴婦，但令她印象最深的禮物，則是兒子Jayden有回親手畫給她的生日卡，讓她至今仍相當感動，許多有錢家庭對下一代的學業能力要求嚴苛，但李嘉欣說香港小孩的讀書壓力已經夠大，「我不會太擔心兒子的學業與能力，但我覺得態度、禮貌、孝順是做人最重要的條件。」

(中時電子報)