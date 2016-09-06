貴婦李嘉欣洩養兒密招 不重讀書這個才重要
大美人李嘉欣2008年嫁給富商許晉亨，育有一子許建彤（Jayden），婚後她將重心放到家庭，日前她接受專訪，透露今年是她與老公認識10周年，小倆口趁此規畫了趟小旅行，享受難得的兩人世界，重視孩子教育的她也大談媽媽經，表示不在乎Jayden的學業表現，孩子的行為態度與禮貌才最重要。
據《on.cc東網》報導，李嘉欣說今年適逢與許晉亨認識10周年，夫妻倆便特別安排一趟只有兩人的旅行，並期許未來能將時間多花在自己身上，發掘自身的興趣。談到愛子Jayden，李嘉欣便話匣子大開，自述最近特別喜歡研究教育的方法，她特別重視給小孩成長空間，以培養獨立思考能力，並期盼自己能在身教、言教方面替兒子立好榜樣。
李嘉欣雖已是百億貴婦，但令她印象最深的禮物，則是兒子Jayden有回親手畫給她的生日卡，讓她至今仍相當感動，許多有錢家庭對下一代的學業能力要求嚴苛，但李嘉欣說香港小孩的讀書壓力已經夠大，「我不會太擔心兒子的學業與能力，但我覺得態度、禮貌、孝順是做人最重要的條件。」
(中時電子報)
關鍵字：李嘉欣
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。