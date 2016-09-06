日股連5紅 金融股走高

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日股今天連續第5個交易日收高，日本大型銀行股續漲，指標指數觸及3個月高點。

法新社報導，日經225指數上漲44.35點或0.26%，收17081.98點。東證指數上揚8.73點或0.65%，收1352.58點。（譯者：中央社陳昱婷）1050906

(中央社)