60週年校慶第一筆經費 校友捐出零用金
台中力行國小即將邁入一甲子，校方開始籌募校慶資金，所獲得第一筆捐款，是今年剛畢業的女學生賴靜婷，她捐出存了許久的零用錢新台幣5000元，讓款項增添愛校的心。
台中市力行國小校長廖子成表示，力行國小創校將在明年滿60週年，為舉辦60週年校慶活動，校方與家長會長近日開始積極奔走，籌措校慶經費，要讓力行國小60歲生日更加精采。
廖子成指出，賴靜婷的媽媽就是力行國小的家長會長，賴靜婷今年6月畢業，平時在校就喜歡幫助別人，來自單親家庭賴靜婷個性相當獨立，她眼見媽媽四處奔走籌措經費相當辛苦，她毅然決然捐出零用錢、壓歲錢5000元，當作校慶經費。
「這是第一筆入帳的校慶經費！」廖子成表示，第一筆經費由校內畢業學生捐助，更顯得可貴，賴靜婷曾說，「力行國小就像是他的小情人，但60週年校慶時，她已不在校，因為想要參與校慶，所以透過捐款完成夢想。」
廖子成說，這筆款項對學校來說不只是捐款，更是學生愛校的表現，以及對母校的關懷，身為校長他覺得「很感動！」
廖子成表示，「有力就行」60週年校慶活動將從這筆善款開始，逐漸加溫起跑，希望力行的家長、校友、大家一起共襄盛舉，一起守護、陪伴、參與，見證力行一甲子的盛典。1050906
(中央社)
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