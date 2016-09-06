大巨蛋 國民黨團：市府應說明後續處置
台北市政府要求遠雄需在8日前完成大巨蛋公安改善，否則就解約。台北市議會國民黨黨團今天說，市長柯文哲應對外說明買回大巨蛋的費用和是否由第三方接手，若解約後，後續訴訟和龐大賠償金如何處理。
國民黨黨團認為，大巨蛋案歹戲拖棚，讓民眾已不耐煩，所有片面終止契約不是北市府說了算，市府不能「喊解約就解約，賠掉市民權益」。
黨團書記長王欣儀說，柯文哲4日在臉書專頁公布影片報告大巨蛋案，內容提及會用最快的速度處理，市府勢必要朝「解約」進行，卻未說清楚解約後買回大巨蛋的錢從哪來？是否由第三方來接手？大巨蛋是否要拆？
國民黨團認為，若大巨蛋解約後，面對是曠日費時的訴訟和龐大的賠償金額，北市府若決定以上百億買回大巨蛋，再去花幾十億拆掉，是本末倒置做法，且費用由市民買單。
國民黨黨團要求，市府應明確對外說明大巨蛋案解約後，產生的後續賠償問題、官司訴訟配套及執行方向為何？且大巨蛋何去何從，別讓市府公信力完全蕩然無存。1050906
(中央社)
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