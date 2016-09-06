11年送出27萬顆鳳梨酥 義峰高中助弱勢
雲林縣義峰高中自11年前的中秋節起，每年都由學生製作土鳳梨酥分送給弱勢團體，累計至今已送出27萬顆，相當於13座台北101大樓高度。
義峰高中創辦人張天來表示，學校餐飲科學生自11年前開始嘗試以土鳳梨為餡料，製成的鳳梨酥非常爽口，他拿到南投供人試吃，獲得極高評價。
由於義峰高中餐飲科學生製作的土鳳梨酥，品質不亞於知名品牌，吃過的人都讚不絕口，因此張天來就鼓勵學生製作，並在中秋節前夕分送，做為敦親睦鄰及照顧弱勢族群。
義峰高中校長王安順表示，餐飲科學生每年製作的土鳳梨酥，出爐後的第1顆一定交給創辦人張天來品嚐，再根據創辦人的建議調整口味。
由於市售鳳梨酥太過甜膩，不適合老人品嚐，張天來建議在鳳梨酥中添加鹽巴後，大受讚揚；從剛開始每年送出1萬5000顆，至今每年送出3萬顆，累計已送出27萬顆土鳳梨酥。
王安順指出，為了製作土鳳梨酥，學生們犧牲暑假到校製作，從原料的選取、配材的比例、製作及烘培過程，每顆鳳梨酥的品質，完全以標準作業流程產出。
此外，在學校多媒體動畫科教師的指導下，由學生設計包裝紙、土鳳梨酥成分小卡片、包裝盒、禮品袋，以跨類領域的課程方式設計產出，也讓學生學習本位課程設計。
王安順表示，過去有人收到學生製作的土鳳梨酥後，轉贈給親朋好友，沒想到大受歡迎，今年還沒開始製作，就有印度、美國等地僑民來電表示想訂購，經校方委婉說明「只送不賣」的立場才作罷。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。