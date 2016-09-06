11年送出27萬顆鳳梨酥 義峰高中助弱勢

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雲林縣義峰高中自11年前的中秋節起，每年都由學生製作土鳳梨酥分送給弱勢團體，累計至今已送出27萬顆，相當於13座台北101大樓高度。（義峰高中提供）中央社記者江俊亮傳真 105年9月6日

雲林縣義峰高中自11年前的中秋節起，每年都由學生製作土鳳梨酥分送給弱勢團體，累計至今已送出27萬顆，相當於13座台北101大樓高度。

義峰高中創辦人張天來表示，學校餐飲科學生自11年前開始嘗試以土鳳梨為餡料，製成的鳳梨酥非常爽口，他拿到南投供人試吃，獲得極高評價。

由於義峰高中餐飲科學生製作的土鳳梨酥，品質不亞於知名品牌，吃過的人都讚不絕口，因此張天來就鼓勵學生製作，並在中秋節前夕分送，做為敦親睦鄰及照顧弱勢族群。

義峰高中校長王安順表示，餐飲科學生每年製作的土鳳梨酥，出爐後的第1顆一定交給創辦人張天來品嚐，再根據創辦人的建議調整口味。

由於市售鳳梨酥太過甜膩，不適合老人品嚐，張天來建議在鳳梨酥中添加鹽巴後，大受讚揚；從剛開始每年送出1萬5000顆，至今每年送出3萬顆，累計已送出27萬顆土鳳梨酥。

王安順指出，為了製作土鳳梨酥，學生們犧牲暑假到校製作，從原料的選取、配材的比例、製作及烘培過程，每顆鳳梨酥的品質，完全以標準作業流程產出。

此外，在學校多媒體動畫科教師的指導下，由學生設計包裝紙、土鳳梨酥成分小卡片、包裝盒、禮品袋，以跨類領域的課程方式設計產出，也讓學生學習本位課程設計。

王安順表示，過去有人收到學生製作的土鳳梨酥後，轉贈給親朋好友，沒想到大受歡迎，今年還沒開始製作，就有印度、美國等地僑民來電表示想訂購，經校方委婉說明「只送不賣」的立場才作罷。1050906

(中央社)