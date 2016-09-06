皇后合唱團主唱70歲冥誕 獲小行星命名

我要評比

英國知名搖滾樂團皇后合唱團（Queen）已故主唱佛萊迪摩克瑞（Freddie Mercury）在他70歲冥誕當天，以他的名字為1顆小行星命名。

英國廣播公司新聞網（BBC）報導，佛萊迪摩克瑞跟1991年發現的小行星17473之間其實有關聯，他就是在當年過世的。

頒發命名證書的西南研究院（Southwest ResearchInstitute）博士派克（Joel Parker）時表示，為這顆小行星命名，是為了慶祝這名「具個人魅力的歌手」冥誕。

他說：「佛萊迪摩克瑞唱的『I'm a shooting star leaping through the skies』，現在聽起來比以往真實許多。」

皇后合唱團吉他手布萊恩梅（Brian May）在瑞士蒙特魯賭城（Montreux Casino）告訴1250名歌迷，這顆小行星現在叫做小行星17473佛萊迪摩克瑞。

布萊恩梅表示，這是為了表彰「佛萊迪對全世界造成的重要影響」。（譯者：中央社陳昱婷）1050906

(中央社)