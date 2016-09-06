搶雞排生意 麥當勞推55元「無骨鷄腿排」

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(圖一)台灣麥當勞推出「豪麥雙拼套餐」有四款漢堡可供選擇，大麥克、勁辣鷄腿堡、1955美式培根牛肉堡、黃金起司豬排堡，搭配無骨鷄腿排、小薯及中杯冷／熱飲，售價138至178元。(圖片提供／台灣麥當勞)

(圖二)經典「大麥克豪華套餐」，售價148元，除早餐時段外全時段供應。(圖片提供／台灣麥當勞)

台灣麥當勞9月7日推出全新「無骨鷄腿排」(原味)，以整塊無骨雞腿肉製作佐以香蒜提味，吃起來鮮嫩多汁，讓人吮指回味。9月7日至9月27日止，同步推出「豪麥雙拼套餐」四款人氣漢堡可任選搭配「無骨鷄腿排」。

全新「豪麥雙拼套餐」有四款漢堡可供選擇，大麥克、勁辣鷄腿堡、1955美式培根牛肉堡、黃金起司豬排堡，搭配無骨鷄腿排、小薯及中杯冷/熱飲一杯。想嚐鮮的民眾也可單點無骨鷄腿排，單點價55元。

(中時)