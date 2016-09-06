我彩墨畫家聯盟 推動世界彩墨藝術日
為實現「彩墨國際化」的理想，國際彩墨畫家聯盟會長黃朝湖率先發起，將訂每年9月9日為「世界彩墨藝術日」，從半年前開始在世界各國連署，目前已獲26國、140名藝術家響應，黃朝湖強調，要將連署書寄交聯合國，藉此呼籲大家重視藝術精神生活。
拿起一封封連署回函，黃朝湖說，今年3月起透過電子郵件或信件等方式，在世界各國發起連署，但因彩墨是東方獨有的繪畫方式，包括挪威、瑞士或俄羅斯等國認同度低，幾經聯繫卻都石沉大海，所幸經由不斷努力，終於慢慢獲得部分國家認同。
半年來，黃朝湖共取得26個國家、140名藝術家參與連署，他表示，國際上目前有世界水日、世界氣象日等，盼藉彩墨藝術日的訂定，為文化藝術界締造新歷史，聯盟會也以台灣富貴綢取代傳統彩墨畫紙，這種媒材方便東、西方繪畫使用，但藉此讓大家看到彩墨畫，就能想到台灣。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。