我彩墨畫家聯盟 推動世界彩墨藝術日

推廣東方的彩墨畫，國際彩墨畫家聯盟會訂9月9日為「世界彩墨藝術日」，目前已獲26國聯署，將提交聯合國。（林欣儀攝）

為實現「彩墨國際化」的理想，國際彩墨畫家聯盟會長黃朝湖率先發起，將訂每年9月9日為「世界彩墨藝術日」，從半年前開始在世界各國連署，目前已獲26國、140名藝術家響應，黃朝湖強調，要將連署書寄交聯合國，藉此呼籲大家重視藝術精神生活。

拿起一封封連署回函，黃朝湖說，今年3月起透過電子郵件或信件等方式，在世界各國發起連署，但因彩墨是東方獨有的繪畫方式，包括挪威、瑞士或俄羅斯等國認同度低，幾經聯繫卻都石沉大海，所幸經由不斷努力，終於慢慢獲得部分國家認同。

半年來，黃朝湖共取得26個國家、140名藝術家參與連署，他表示，國際上目前有世界水日、世界氣象日等，盼藉彩墨藝術日的訂定，為文化藝術界締造新歷史，聯盟會也以台灣富貴綢取代傳統彩墨畫紙，這種媒材方便東、西方繪畫使用，但藉此讓大家看到彩墨畫，就能想到台灣。

(中時)