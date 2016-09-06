經濟部加工處專家論壇 活用土地開良方

參加論壇的成功大學都市計劃學系教授張學聖（左起）、義守大學公共政策與管理學系教授鄭安廷、逢甲大學都市計畫與空間資訊學系教授賴美蓉、逢甲大學建設學院講座教授林建元、經濟部加工出口區管理處處長黃文谷、南臺科技大學校長戴謙、中興工程顧問社董事長曾參寶、大葉大學校長歐嘉瑞、長榮大學校長李泳龍。（吳江泉翻攝）

逢甲大學建設學院講座教授林建元（左起）、經濟部加工出口區管理處處長黃文谷、中興工程顧問社董事長曾參寶。（吳江泉翻攝）

為創新土地活用效能，加工出口區今（6）日邀請產官學界舉行論壇，經濟部加工出口區管理處處長黃文谷指出，加工出口區已建成50週年，園區土地都已逼近飽和狀態，今年楠梓園區雖已開始推動更新「週轉基地計畫」，但表達進駐的廠商仍相當踴躍，土地有限但創意無限，希望各界能集思廣益提供建言，為創新土地活用效能開良方。

加工出口區今日舉辦「騰籠引鳳再塑園區－邁向創新產業特區」論壇，由逢甲大學建設學院林建元講座教授擔任引言人，與談人包括2位擔任過加工區管理處處長之中興工程顧問社董事長曾參寶、大葉大學校長歐嘉瑞，以及南臺科技大學校長戴謙、長榮大學校長李泳龍、逢甲大學都市計畫與空間資訊學系教授賴美蓉、成功大學都市計劃學系教授張學聖、義守大學公共政策與管理學系教授鄭安廷。

黃文谷表示，今年適逢加工出口區建成50週年，現有園區371公頃土地都已滿租，目前園區已啟動「週轉基地計畫」，首宗投資案由光寶科技拔得頭籌，透過廠房異地先建、後搬、再拆，兼顧廠商擴廠需求及園區老舊廠房更新。

論壇共有2項議題，分別為「老舊園區用地配置檢討空間活絡策略」及「新區開發結合創新制度建構新型態特區」等議題，現場的專家學者多數肯定現行週轉基地作法，透過廠房異地先建、後搬、再拆，兼顧廠商擴廠需求及園區老舊廠房更新，同時也建議鬆綁相關法規，突破利害關係癥結點，讓區內廠商願意釋出土地，持續週轉基地政策；在引入民間資源部分，也有專家提到須有配套賦稅誘因等機制，才能吸引開發商；此外，專家也建議在佈建新園區時，應注重地方性夥伴關係連結，包括地方政府、民眾、產業及學術機構等。

加工處表示，目前園區土地廠房多已滿租，其中高雄、楠梓和臺中園區等3處成立近50年之加工出口區，早期以勞力密集型產業規劃下之園區配置及廠房設計，已不符當代產業型態空間所需。於在廠房老舊充斥、生活及商務機能不足之狀況下，透過園區土地配置檢討，釋出可建廠用地，供區內事業作為週轉用地，於產線不中斷之前提下，更新老舊廠房並釋出既有承租土地。

未來將結合新區開發，輔導既有發展良好之區內事業，將其產業能量拓展至新區，建構新型態特區形象，同時釋出老舊園區土地，供發展前期需國家力量扶植之新興產業進駐，對促進產業轉型升級，發展全新成長動能，促進地方經濟均有所助益。

(中時)