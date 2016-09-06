弘光新生種下肉桂樹 見證4年成長痕跡

弘光科大舉辦「一生一樹」校園種樹活動，20系新生代表種下肉桂樹，象徵成為弘光新鮮人。（陳淑娥攝）

新生第一次親手種下肉桂樹，共同見證未來大學4年的成長痕跡。（陳淑娥攝）

「一生一樹」象徵成為弘光人！弘光科大5、6日舉辦「新生啟航校園文化體驗活動」，由全校20系新生代表親手種下肉桂樹，來自澳門的新生當場傳訊與家人分享喜悅，大家開心的說：「第一次親手種樹，相信它會跟著我們一起長大，見證未來大學4年的成長痕跡」。

代理校長蘇弘毅表示，學校連續2年安排新生種樹，透過親手植樹，讓學子了解自然生態，理解人與動、植物共存共榮的重要環境，希望同學畢業後，能回到學校看看自己種下的樹，回憶當年入學時的模樣。

20系新生代表到操場旁，8至10人合力拿圓鍬挖土、放下2公尺高樹苗、填土、立輔助支架、澆水，為每系種下一棵肉桂樹，期待伴隨未來4年的大學生涯成長。「台灣愛樹保育協會」會長曾檉銳不忘提醒，「一星期要澆水一次，不然會枯萎喔！」

「家鄉長年累月都在修路，很少看到有人種樹」來自澳門的餐旅管理系黃煒祺說，種樹體驗很新穎、特別，立馬傳訊與家人分享難得的經驗；餐旅管理系蕭棨文說，「這是第一次親手種樹，希望4年能跟著樹木一起長大，並見證大學成長的痕跡」。

(中時)