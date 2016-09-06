視覺衝擊！小嶋陽菜頂肥肚 po照卻修成仙女

小嶋陽菜po圖與現場照差很大。（圖／取自推特）

日本女神小嶋陽菜近來和一群搞笑藝人前往夏威夷拍攝節目，沒想到卻被鏡頭拍到她頂著肥肚的衝擊畫面，更引來網友截圖討論。不過小嶋陽菜在Instagram放的照片，卻是後製過的女神照，讓網友笑稱「差太大了！」

小嶋陽菜日前錄節目的衝擊畫面流出，凸肚模樣和先前性感之姿差很大，不少人都驚呼女神怎麼了？不過事後她在網上曬出的照片，卻是修過的完美比例照，完全看不出發福跡象，讓廣大網友都不禁讚嘆「太厲害了。」可事後有人認為，節目上凸肚畫面也許只是角度，力證女神還是很完美。

(中時電子報)