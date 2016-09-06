國道酒駕肇逃 男子譙三字經辱警被逮
汐止國道分隊前天早上10時50分接獲報案，國道1號北向17.1公里處有肇逃事故，國道警察趕到現場，在北上東湖出口匝道發現一輛黑色自小客車，駕駛24歲隋姓男子身上散發濃厚酒味，警方請隋某下車一度遭拒，甚至下車後還大聲咆哮，不斷用三字經辱罵警察，數名員警合力將制伏車主帶回偵辦。
警方調查，隋男當天在台北市與朋友聚餐後，開車返家時疑似因不勝酒力，擦撞林姓駕駛的銀色自小客車後，肇事後又逃離現場，幸好兩車僅輕微擦撞，雙方並未受傷。
隋男向警方供稱自己喝醉了，不知道發生什麼事，警方對隋男實施酒測，酒精濃度高達0.71毫克已超過法定標準，訊後依公共危險、妨害公務和肇事逃逸移送法辦。
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(中時)
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