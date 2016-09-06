聯易捐無線分享器 高市校園覆蓋率破5成5

聯易科技公司捐贈200台無線網路分享器給教育局使用，高雄市校園無線網路覆蓋率突破5成5。（吳江泉攝）

高雄市教育局推動校園行動學習，建置良好無線網路使用環境，6日由聯易科技公司捐贈200台無線網路分享器給教育局，教育局副局長王進焱表示，200台無線網路分享器將提供100所校園使用，讓偏鄉校園學習無距離，也率先達到教育部訂定各縣市105年度55%覆蓋指標率。

聯易科技公司總經理包淳正代表捐贈市價近300萬元的200台無線網路分享器給高雄市教育局，由副局長王進焱頒贈感謝狀，同時也肯定聯易科技公司善盡企業社會責任，感謝持續用心對高雄市無線網路建置，提供高雄市校園享有良好無線網路使用環境。

王進焱表示，高雄市校園積極推動行動學習，105年度獲教育部行動學習專案補助獎勵有多達17所學校，此次獲贈的200台無線網路分享器，將建置在高雄市100所提出申請的校園，每校平均分配2台，從市區至偏鄉，集中在國中小學校園，帶動校園行動學習與發展「創客」教育。

依教育部訂定各縣市105年度55%網路覆蓋率指標，高雄市校園目前為49% ，經由捐贈200台無線網路分享器，高雄市將達到教育部訂定校園無線網路覆蓋指標率，讓高雄市校園師生學習無距離，資料零遺失；每所學校於下課後提供iTaiwan無線網路服務供民眾使用，使用時間週一至週五下午4時至10時，週六日、例假日開放時間為上午8時至晚上10時。

(中時)