女嬰先天肺動脈瓣膜閉鎖 氣球擴張術救命

5個月大的女嬰罹患極罕見的肺動脈瓣膜閉鎖，導致血氧濃度過低臉、唇發紫，剛出生24小時就緊急進行手術，成功恢復活潑健康的模樣。（謝瓊雲攝）

5個月大的女嬰罹患極罕見的肺動脈瓣膜閉鎖，導致血氧濃度過低臉、唇發紫，剛出生24小時就緊急進行手術，成功恢復活潑健康的模樣。（謝瓊雲攝）

彰基醫師李孟倫說明手術過程，以超細導線將女嬰閉鎖的瓣膜刺穿一個破洞，讓血液得以循環輸送。（謝瓊雲攝）

5個月大的女嬰宸宸，剛出生時被確診罹患先天性室間隔完整的肺動脈瓣膜閉鎖，因右心室出口阻塞，導致血液無法輸送，臉部和嘴唇都因血氧濃度降至60%而發黑，出生後24小時內緊急手術，先以介入性心導管手術，刺穿肺動脈瓣膜後，再進行肺動脈瓣膜氣球擴張術，救回一命，現在是健康且活潑好動的小女娃。

女嬰媽媽懷孕28週時經產檢發現疑似有先天性的肺動脈狹窄，出生時彰基兒童醫院兒童心臟科李孟倫心臟超音波確認宸宸肺動脈瓣膜閉鎖，卻脈瓣環直徑只有4∼5mm，只有一般新生兒的一半。

李孟倫說，宸宸因右心室出口阻塞無法輸送血液，必須立刻進行介入性心導管手術治療，他以0.37mm、全國最細的導線刺穿閉鎖瓣膜，在施以氣球擴張術，成功打造出能讓血液正常循環流通的通道，術後復原良好，僅需定期追蹤。

李孟倫表示，宸宸罹患的是極少見的先天性心臟病，發生機率約10萬分之6、原因不明；因血液無法正常輸送至肺微血管和肺泡，致使右心室壓力過大，2周內死亡率為50%，高達8成5的病童在出生後6周內死亡，他提醒家長，若發現新生兒出現缺氧的紫紺症狀，一定要立即詳細檢查，不能輕忽。

(中時)