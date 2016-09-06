國民黨暫停發3節獎金 不排除裁員
因應黨產條例，國民黨厲行節約，除暫停發放已退休人員月退金及18%利息補貼，中秋、端午、年終獎金也暫停發放，人事遇缺不補，事務經費減半，未來甚至不排除組織縮編、裁員。
政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例8月10日公布施行，未來中國國民黨除黨費、政治獻金、選舉費用補助金等外，已無其他經費來源。
在「量入為出」的原則下，國民黨已暫停發放已退休人員月退金及18%利息補貼，原本循例8月底都會發放現職黨工1個月本俸金額的年度考核獎金也已喊停，即將到來的中秋節新台幣5000元獎金、1個月年終獎金、端午節5000元獎金，也都將全部暫停發放。
除此之外，國民黨人事遇缺不補，地方黨部與中央黨部合署辦公，台北市黨部將搬到中央黨部；黨內人士說，未來必要時將組織縮編、裁員。
黨內人士表示，行管會主委邱大展將向行政院不當黨產處理委員會協調，希望讓國民黨能以黨產發薪水；對於獎金與福利喊卡，黨工都了解是不得不的安排，希望中央黨部與黨產委員會協商出務實解決問題的辦法。
黨內人士說，目前未出現離職潮，不過許多年資已到的黨工過去可能選擇再任職，現在都陸續辦理退休。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。