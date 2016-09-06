國民黨暫停發3節獎金 不排除裁員

因應黨產條例，國民黨厲行節約，除暫停發放已退休人員月退金及18%利息補貼，中秋、端午、年終獎金也暫停發放，人事遇缺不補，事務經費減半，未來甚至不排除組織縮編、裁員。

政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例8月10日公布施行，未來中國國民黨除黨費、政治獻金、選舉費用補助金等外，已無其他經費來源。

在「量入為出」的原則下，國民黨已暫停發放已退休人員月退金及18%利息補貼，原本循例8月底都會發放現職黨工1個月本俸金額的年度考核獎金也已喊停，即將到來的中秋節新台幣5000元獎金、1個月年終獎金、端午節5000元獎金，也都將全部暫停發放。

除此之外，國民黨人事遇缺不補，地方黨部與中央黨部合署辦公，台北市黨部將搬到中央黨部；黨內人士說，未來必要時將組織縮編、裁員。

黨內人士表示，行管會主委邱大展將向行政院不當黨產處理委員會協調，希望讓國民黨能以黨產發薪水；對於獎金與福利喊卡，黨工都了解是不得不的安排，希望中央黨部與黨產委員會協商出務實解決問題的辦法。

黨內人士說，目前未出現離職潮，不過許多年資已到的黨工過去可能選擇再任職，現在都陸續辦理退休。1050906

(中央社)