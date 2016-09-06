吳新興訪視法國僑社 勉助國家推展外交
僑務委員會委員長吳新興5至6日訪視法國僑社，駐法國代表張銘忠等人迎接。吳新興說，台灣面臨嚴峻外交困境，需借重僑界力量突破，盼台商透過深厚人脈與資源，協助政府拓展與各國關係。
吳新興一行抵法後首先赴巴黎第13區中國城拜會慈濟基金會法國聯絡處。吳新興應邀致詞時，肯定慈濟展現的大愛精神已成為台灣最重要的軟實力之一，對於提升整體國際能見度及國家優質形象均有莫大的幫助。
隨後，吳新興續赴碧西市（Bussy-Saint- Georges）拜訪台商企業Asialand公司，接著赴從事機床批發的台商企業Victor France公司訪問。
吳新興對於2家台商企業在法國紮根茁壯的成功案例甚表讚賞，鼓勵台商朋友充分運用廣大的僑商資源與人脈網絡，為自己拼經濟、拼幸福，同時也為台灣創造商機，向國際行銷MIT優質商品。
吳新興也應邀參加法國台灣商會歡迎晚宴。他在此表示，目前台灣正面臨嚴峻的外交困境，需要借重僑界的力量加以突破，殷盼台商透過深厚的人脈與資源，協助政府拓展與各國政治、文化與經貿合作實質關係，讓國人對僑務施政更有感。
吳新興強調，僑委會將繼續強化台商聯繫服務功能，加強與僑胞溝通，整合全球友好台灣的力量，竭力將台灣推向國際。
吳新興此行將在法國訪視2天，預計7日上午離開巴黎轉赴英國續訪當地僑社。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。