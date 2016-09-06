吳新興訪視法國僑社 勉助國家推展外交

僑務委員會委員長吳新興5至6日訪視法國僑社，駐法國代表張銘忠等人迎接。吳新興說，台灣面臨嚴峻外交困境，需借重僑界力量突破，盼台商透過深厚人脈與資源，協助政府拓展與各國關係。

吳新興一行抵法後首先赴巴黎第13區中國城拜會慈濟基金會法國聯絡處。吳新興應邀致詞時，肯定慈濟展現的大愛精神已成為台灣最重要的軟實力之一，對於提升整體國際能見度及國家優質形象均有莫大的幫助。

隨後，吳新興續赴碧西市（Bussy-Saint- Georges）拜訪台商企業Asialand公司，接著赴從事機床批發的台商企業Victor France公司訪問。

吳新興對於2家台商企業在法國紮根茁壯的成功案例甚表讚賞，鼓勵台商朋友充分運用廣大的僑商資源與人脈網絡，為自己拼經濟、拼幸福，同時也為台灣創造商機，向國際行銷MIT優質商品。

吳新興也應邀參加法國台灣商會歡迎晚宴。他在此表示，目前台灣正面臨嚴峻的外交困境，需要借重僑界的力量加以突破，殷盼台商透過深厚的人脈與資源，協助政府拓展與各國政治、文化與經貿合作實質關係，讓國人對僑務施政更有感。

吳新興強調，僑委會將繼續強化台商聯繫服務功能，加強與僑胞溝通，整合全球友好台灣的力量，竭力將台灣推向國際。

吳新興此行將在法國訪視2天，預計7日上午離開巴黎轉赴英國續訪當地僑社。1050906

(中央社)