生態交通盛典 高市借鏡韓國水原市

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高雄市長陳菊今天會晤韓國水原市長廉泰英，雙方就2017年高雄市要接辦第3屆生態交通全球盛典交流意見，陳菊說將藉鏡水原市的運輸交通經驗。

高雄市發起舉辦的「2016全球港灣城市論壇」6日到8日在高雄展覽館舉行。

韓國水原市長廉泰英今天拜會陳菊，雙方就水原市在2013年主辦第1屆生態交通全球盛典，成功翻轉城市面貌、重新規劃大眾運輸系統，使城市煥然一新的經驗交流意見。

「生態交通全球盛典」（EcoMobility World Festival），高雄市選定1處示範區以低碳運輸、減量私人運具為主，計劃從駁二藝術特區沿台鐵高雄港站、哈瑪星到西子灣，結合捷運、輕軌、電動巡迴接駁車、自行車、步行等方式，讓遊客漫遊體驗綠能交通生活，交通局也將研擬各式接駁配套，營造低碳環境，不過地方仍有很多抗拒的聲音，尚待協調。

陳菊說，水原市藉舉辦首屆盛典成功轉型成生態旅遊城市，每年吸引大批國內外觀光客前往旅遊。

陳菊在2015年接任生態交通聯盟主席，2017年要接力舉辦第3屆生態交通全球盛典，希望高雄在追求永續、環保的腳步上，可以與世界接軌。

陳菊說，市府積極推動各項大眾運輸建設，包括輕軌、引進智慧交通系統、宣導公共運輸，讓市民享有便宜便利的運輸服務，提高市民使用大眾運輸的意願，進而營造更健康的生活環境。

廉泰英也分享舉辦首屆生態交通盛典的經驗，透過活動，翻新老舊建築及店面、能源與設施管線也埋入地下，拓寬人行道，讓行人享有更多路面，使社區煥然一新。

陳菊邀請廉泰英和市府團隊於明年10月高雄市舉辦生態交通全球盛典時到訪高雄，見證高雄推動生態交通轉型成果。1050906

(中央社)