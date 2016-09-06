天旨宮道路和壽山尾農路改善工程 林明溱允立即發包

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南投縣長林明溱〈中〉前往埔里鎮合成里會勘壽山尾產業道路改善工程。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今〈6〉日先後至埔里鎮枇杷里天旨宮前道路養護工程、水頭里131線3.5K支線護欄工程及壽山尾產業道路改善工程會勘，當場指示縣府工務處立即進行修繕，其中壽山尾產業道路預計在9月底進行道路改善。

埔里鎮壽山尾農路是埔里鎮合成及一新里農民運輸百香果的主要道路，屬紅土路面，顛頗不平，20多年來，每逢下雨道路便濕滑，甚至行經車輛易陷於泥濘中，無法順利通行，在縣議會副議長潘一全等反映下，縣府向水保局爭取300多萬元進行改善。

林明溱表示，壽山尾產業道路需修繕路段約1,267米，工程費約需341萬元，預計月底前動工，將施作約3米寬混凝土路面，最快年底前完工，未來不但便利農產運輸，並可縮短雨天農民通行時間及路程。

潘一全指出，該產業道路多年未修，路面凹凸不平且都是紅土，民眾及農民行經該路相當不便利，感謝縣長努力爭取經費，解決民眾行的便利。

另天旨宮進出道路，邊坡崩塌約150米，將施設護坡及L型溝導水，工程費約需136萬餘元；水頭里131線3.5K支線步道，將施作護欄並改善10餘米步道，工程約需86萬元，將由縣議員王彩雲提供50萬元配合款，期做好步道及護欄，讓遊客及里民們都能安全行走。

(中時)