金素妍認死會！男友不是《我結》郭時暘

我要評比

金素妍、李尚禹假戲真做熱戀中。(取自韓網)

金素妍與郭時暘因為《我結》被封為養眼夫婦。(取自韓網)

36歲韓國女星金素妍，因為演出電視劇《愛上女主播》、《檢察官公主》在台、韓兩地打出知名度，今(6日)更透過經紀公司承認戀愛ing，男友為合作《家和萬事成》的男星李尚禹。

金素妍前陣子參加戀愛實境節目《我們結婚了4》，與男星郭時暘被封為「養眼夫婦」，去年還在《MBC 放送演藝大賞》獻吻郭時暘，甜蜜互動讓不少粉絲期待兩人能假戲真做。

只是金素妍假戲真做的對象並非郭時暘，而是《家和萬事成》男星李尚禹，日前被曝熱戀中，雙方今日更透過經紀公司承認戀情，表示是在拍攝電視劇時互有好感，進一步成為戀人。

(中時電子報)