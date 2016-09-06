中秋小確幸 國道客運全天優惠
交通部為分散返鄉出遊的車流及人潮，除國道夜間7小時免收費外，更協調14家客運業者，一同推出82條路線優惠，依路線不同提供多項折扣，平均約85折。
高雄市區監理所表示，以高雄地區為例，長途國道客運業者如國光、統聯客運往臺北票價有88折優惠，往臺中票價更有8折優惠。另外阿羅哈客運因座位數不同，優惠價格也有所不同，往臺北約82折，往臺中更下殺76折。另外短程往嘉義新營地區，和欣客運也祭出票價84折的優惠，希望大家「多搭車，少開車」多加利用公共運輸。
副所長陳崑山表示，為鼓勵使用公共運輸及督促國道客運業者加強車況、駕駛員整備，於9月2日前往高雄市建國路沿線的國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站督導客運業者疏運整備情形，查核車輛各項安全措施及駕駛員工時，也叮嚀客運業者，連續假期期間務必遵守相關工時管理規定，確保民眾運輸安全。
他提醒大家，可透過公路汽車客運資訊網站(http://www.taiwanbus.tw/) 查詢公路客運即時動態，或直接下載手機APP程式，方便隨時隨地查詢車輛發車及預定到站時間，讓您盡情地逛街散步、休閒購物，不用再擔心坐不到車了。
(中時)
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